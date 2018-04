Lateral do Santos espera jogo duro com o Atlético-MG Depois de empatar com o Botafogo na Vila Belmiro, o Santos precisa de um bom resultado contra o Atlético Mineiro, domingo, em Belo Horizonte, para não se distanciar ainda mais da zona de classificação da Copa Libertadores. Para o lateral-direito George Lucas, no entanto, a equipe terá problemas no Mineirão.