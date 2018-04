Lateral do Santos reforça Botafogo-SP O lateral-direito Ceará, do Santos, irá disputar a Série A-1 do Campeonato Paulista pelo Botafogo-SP. O empréstimo foi definido nesta segunda-feira e o jogador já se apresentou no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, onde iniciou os trabalhos sob o comando do técnico Nicanor de Carvalho. Junto com Ceará, a diretoria do Botafogo apresentou o meia Cairo, que estava no Avaí-SC e foi revelado pelo Atlético-MG. "Aos poucos, o time vai ganhando mais força", avaliou Nicanor de Carvalho. O Botafogo já contratou sete reforços até agora. Além de Ceará e Cairo, o clube acertou com o zagueiro Índio, o meias Chocolate e Alexandre Dorta, o goleiro Wilson Júnior e o atacante Nei Júnior.