Lateral do Santos tem pena aumentada O lateral-direito Michel, do Santos, teve nesta quinta-feira sua suspensão aumentada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para 160 dias. O jogador foi pego no exame antidoping por uso de maconha e inicialmente foi suspenso pela entidade por 120 dias. Ele atuou na vitória por 3 a 2, do Santos, sobre o São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo, no dia 7 de maio, e foi sorteado para o exame. Na urina do jogador foi detectada a substância canabinóides. Os advogados do clube paulista tentaram diminuir a punição ao atleta, mas o recurso não foi acolhido pelo STJD.