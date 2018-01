Lateral do Sorocaba morre em cirurgia O lateral-esquerdo Romero, do Atlético Sorocaba, morreu na manhã desta quarta-feira, no Hospital Santo Antônio, na cidade de Votorantim, na região de Sorocaba. Há 15 dias, Romero foi operado de uma simples apendicite, mas sua recuperação não foi positiva e hoje ele sofreu uma parada cardíaca no mesmo hospital quando era submetido a uma cirurgia de emergência. O curioso é que o médico Sílton Luiz Gastardele, que fez a cirurgia em Romero, é o presidente do São Bento, rival do Atlético de Sorocaba. Natural de Campina Grande-PB, Romero, de 27 anos, foi revelado pelo Campinense-PB e jogou no Central-PE, antes de chegar no futebol paulista para jogar no Paulista de Jundiaí e depois esteve no São Bento e Atlético de Sorocaba. O Atlético de Sorocaba é patrocinado pela seita do Reverendo Moon e algumas negligências ficaram evidentes no caso da morte do jogador. Apesar de não ter problemas financeiros e estar sediado em uma cidade de grande porte, o Atlético de Sorocaba, por questão de econômica, fazia o atendimento de seus jogadores em um hospital municipal da pequena cidade de Votorantim, próxima a Sorocaba. Não bastasse a ?economia?, o clube de Sorocaba não observou a legislação vigente e não fez o seguro do atleta. Waldir Cipriani, vice-presidente do Atlético de Sorocaba e homem de confiança do Reverendo Moon no futebol brasileiro tentou atenuar o problema, prometendo que irá ajudar a família do jogador. "A gente estava em processo de regularização do jogador e por isso não fizemos o seguro, mas daremos todo o apoio à família dele. Lamentamos a perda deste homem e deste atleta", justificou Cipriani, abalado com o que chamou de fatalidade.