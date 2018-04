Lateral do Vasco sofre acidente e passa por cirurgia

O lateral-esquerdo Ernani, do Vasco, sofreu um acidente de carro na madrugada deste sábado, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O jogador estava ao volante e fraturou a bacia. Ele passou por cirurgia no Hospital Riomar, no mesmo bairro.

O tempo estimado para a recuperação do jogador é de três meses. Ernani não estava relacionado para o jogo deste domingo, contra o Friburguense, em Volta Redonda, pela quinta rodada do Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca.

Por causa do acidente que deixará Ernani por um bom tempo afastado, a tendência é que a diretoria do Vasco contrate outro lateral-esquerdo para suprir a ausência do jogador no elenco do time comandado pelo técnico Vágner Mancini.