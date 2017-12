Lateral é dúvida na Sérvia para o jogo contra a Argentina O lateral-esquerdo Ivica Dragutinovic lesionou-se no treino desta quarta-feira da Servia e Montenegro e é dúvida para o jogo contra a Argentina, nesta sexta-feira, em Gelsenkirchen, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A derrota na estréia para a Holanda, por 1 a 0, em Leipzig, no domingo (11), faz com que o jogo contra a Argentina se torne quase uma questão de "vida ou morte" para a Sérvia e Montenegro. Uma nova derrota praticamente elimina as chances de os sérvios chegarem as oitavas-de-final.