Lateral Edimar promete São Paulo mais fechado contra o Cruzeiro

Emprestado pelo Cruzeiro ao São Paulo até o final do ano, o lateral-esquerdo Edimar disse que o time vem priorizando o aspecto defensivo nos treinamentos e que essa é uma das estratégias para reverter a situação da equipe no Campeonato Brasileiro.

"Dorival tem batido muito na tecla de que se a gente não toma gol, estamos mais próximos de fazer e, portanto, ganhar. Temos trabalho muito a parte defensiva para que a gente possa parar de tomar gol", disse o jogador, em coletiva antes do treino desta quinta no CT da Barra Funda. Sob o comando de Dorival Junior, o São Paulo sofreu 12 gols em sete jogos, um retrospecto pior do que com Rogério Ceni, quando o time sofreu 11 gols em 11 partidas.

"As derrotas sobrecarregam tudo lá atrás, mas temos que colocar na cabeça que na situação que vivemos, temos que nos fechar, não tomar gol e trabalhar cada dia mais para evitar tomar gols. Temos que nos doar um pouco mais para tirarmos o São Paulo dessa situação", avaliou o lateral.

Edimar ainda exaltou a importância de vitórias em casa para o São Paulo e ressaltou a defesa do Cruzeiro, adversário do jogo de domingo, às 11h, no Morumbi, pela 20ª rodada do Brasileirão. "Vamos jogar junto com a torcida que tem feito coisas espetaculares pelo clube. Precisamos ganhar. Nossa fortaleza tem que ser o Morumbi, que é a nossa casa. O Cruzeiro tem um excelente elenco. O Mano (Menezes) trabalhou muito a questão tática e hoje o Cruzeiro tem muita solidez defensiva".

Mesmo em situação dramática na temporada, para o lateral, o São Paulo ainda tem um dos melhores elencos do Brasil. "Temos jogadores de qualidade, um grupo muito forte, que é um dos melhores elencos do Brasil. Os ajustes necessários serão feitos. Dorival tem feito isso e vamos continuar a trabalhar para tirar o São Paulo dessa situação".