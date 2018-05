Lateral escapa de punição, mas desfalca Atlético-MG

Carlos Alberto foi denunciado no artigo 250 (ato desleal) por causa da falta sobre Wendell, que resultou em seu segundo cartão amarelo na partida. Mesmo absolvido, o jogador ficará de fora da última partida do time no Brasileirão, contra o Corinthians, no sábado, para cumprir a suspensão automática.

Caso recebesse punição extra, o lateral desfalcaria o Atlético no primeiro jogo do time na Copa do Brasil de 2010. O jogador, porém, não sabe se permanecerá no clube mineiro no ano que vem. Seu contrato de empréstimo se encerra no final de dezembro.