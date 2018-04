Lateral-esquerdo Grosso deixa Lyon e vai para a Juventus

Veja também:

Grosso assinou contrato com a Juventus por três anos. Ele chega do Lyon após perder espaço no time francês, que contratou recentemente o também lateral-esquerdo Aly Cissokho junto ao Porto. Pelo Lyon, o jogador foi campeão francês na temporada retrasada. Antes, havia se destacado na Inter de Milão, clube pelo qual foi campeão italiano em 2007. No entanto, a maior conquista de Grosso se deu na seleção da Itália.

Na Copa do Mundo de 2006, Grosso foi titular da seleção italiana campeã na Alemanha. O lateral marcou um gol na competição e foi responsável por converter o pênalti decisivo na final contra a França, que deu o título aos italianos. Além disso, Grosso continua sendo presença constante nas convocações do técnico técnico Marcelo Lippi. O jogador, inclusive, irá se concentrar agora com a seleção para os próximos jogos da Itália pelas Eliminatórias.