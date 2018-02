Lateral-esquerdo Léo admite conversas para voltar ao Santos

O lateral-esquerdo Léo, de 32 anos, admite que falou com o técnico Emerson Leão, mas não confirma a volta para a Vila Belmiro no ano que vem. O jogador está em Campos (RJ), passando as festas de fim de ano e também acompanhando o estado de saúde dos pais, que têm idade avançada - seu pai terá de passar por uma cirurgia. "Está tudo nas mãos dos meus empresários. Não adianta conversar comigo. Tenho carinho pelo Santos, fiz minha história lá. Se o Benfica liberar, a gente senta para conversar", afirmou Léo. Mas, se a idéia é ficar mais próximo dos pais, pode ser que o jogador vá para o Fluminense, que também tem interesse no seu futebol. O Benfica está pedindo R$ 4 milhões para liberar o lateral brasileiro antes do fim de seu contrato, que termina em junho de 2008. Mas o clube português deve facilitar o negócio, pois não pensa em manter Léo após o fim do atual compromisso. Léo jogou pelo Santos entre 2000 e 2005, tendo conquistado os títulos brasileiros de 2002, com Leão, e de 2004, com Vanderlei Luxemburgo. Por isso mesmo, esse passado de sucesso pode facilitar seu retorno para a Vila Belmiro. O Santos ainda não anunciou reforços para a temporada de 2008. Contratou Leão como treinador (no lugar de Luxemburgo, que foi para o Palmeiras), o auxiliar Pedro Santilli, o preparador Fernando Leão e o gerente de futebol Ilton José da Costa. Por outro lado, o clube já acertou a dispensa de três jogadores: o meia Petkovic, o lateral-direito Baiano e o zagueiro Leonardo. Os reforços pretendidos pelo Santos estão no exterior. É o caso do zagueiro Fabão, que está no Kashima Antlers, do Japão, e do atacante Nenê, que está no Monaco, da França. Nenê, inclusive, estará nesta quarta-feira no jogo beneficente organizado por Robinho e Diego, na Vila Belmiro, a partir das 16 horas. "Seria maravilhoso voltar ao Santos, se o Monaco me liberar", escreveu o jogador em sua página na internet - mas seu contrato com o clube francês vai até julho de 2011.