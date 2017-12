Mena ganha primeira chance como titular em coletivo do São Paulo

Contratado no início do mês junto ao Cruzeiro, o lateral-esquerdo Eugenio Mena treinou pela primeira vez como titular do São Paulo, neste sábado, no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Mena entrou no lugar de Carlinhos, que vinha atuando como titular na maior parte das atividades de pré-temporada. Assim, a formação do São Paulo no treino foi no 4-3-3, com a seguinte escalação: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Mena; Hudson, Thiago Mendes e Ganso; Michel Bastos, Alan Kardec e Centurion.

O técnico Edgardo Bauza promoveu um coletivo com três tempos de 15 minutos e parou a atividade por diversas vezes para orientar os atletas e corrigir o posicionamento deles. O treinador insistiu que o time deveria apostar nas jogadas pelos lados do campo.

Após o treino deste sábado, os são-paulinos ganharam a primeira folga desde o dia 5, quando teve início a pré-temporada. Os jogadores se reapresentam na segunda-feira e se preparam para o amistoso da próxima quarta, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.