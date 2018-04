Lateral-esquerdo Paulo César acerta retorno ao Fluminense O Toulouse anunciou nesta quarta-feira, através de nota em seu site oficial, a transferência do brasileiro Paulo César para o Fluminense. O jogador, que vinha atuando como meio-campista no futebol francês, mas tem a lateral direita como sua posição de origem, vai assinar contrato de um ano e meio com o time das Laranjeiras e tentará evitar o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.