Lateral-esquerdo Yotún faz primeiro treino no Vasco

Os atletas que jogaram na vitória sobre o Boavista, no sábado, por 3 a 0, a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, também treinaram nesta segunda, depois da folga no domingo. O volante Fellipe Bastos, que não foi relacionado para o jogo por estar em negociação com o Internacional, participou normalmente da atividade.

Além da boa atuação da equipe como um todo, o jogo foi marcado pela estreia positiva dos recém-contratados Fillipe Soutto e Pedro Ken, que formaram a dupla de volantes. Ken deu passes para os dois primeiros gols do time. "Foi um início promissor e agora a gente espera manter o alto nível", disse o atleta emprestado pelo Cruzeiro.

Soutto reconheceu que a estreia foi "atípica". "Normalmente falta aquele conhecimento para manter a posse de bola, mas o Vasco mostrou personalidade e controle desde o início do jogo. Esperamos uma sequência do que começamos no fim de semana", disse.