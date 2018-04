Lateral Fabinho comemora estreia no Real Madrid

MADRI - O lateral-direito Fabinho não escondeu a alegria após estrear no time principal do Real Madrid, nesta quarta-feira. O jogador de 19 anos, que pertence à equipe B do clube madrilenho, entrou em campo no segundo tempo da partida contra o Málaga, em rodada do Campeonato Espanhol, e foi o responsável pela assistência do sexto e último gol do time merengue.

"Estrear e dar um passe para gol foi muito emocionante. Um pouco antes de entrar em campo eu estava nervoso. Mas, quando estava jogando, fiquei tranquilo por receber o auxílio dos demais jogadores. Estou muito feliz", comentou o brasileiro, que passou pelas bases do Paulínia e do Fluminense antes de jogar na Espanha.

Fabinho admitiu que ficou surpreso ao ser chamado para entrar em campo aos 31 minutos da segunda etapa, no lugar do português Fábio Coentrão. "Fui convocado para treinar com o time principal, mas não sabia que iria jogar", afirmou, sem esconder a empolgação por jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. "Ele é uma máquina. Estou muito feliz por ter jogado com ele".

Com a goleada de 6 a 2 sobre o Málaga, o Real Madrid manteve as chances matemáticas de brigar pelo título e adiou a conquista antecipada do arquirrival Barcelona. O time catalão tem oito pontos de vantagem para o vice-líder, faltando apenas quatro jogos para o fim do Campeonato Espanhol.