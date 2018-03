Lateral Gilberto vibra com convocação O lateral-esquerdo Gilberto, do Hertha Berlim, comemorou a convocação para a Seleção Brasileira que em junho disputa dois jogos das eliminatórias - Paraguai e Argentina - além da Copa das Confederações, na Alemanha. O lateral disse que pretende firmar-se no grupo e garante que não vai desperdiçar a oportunidade. ?Estou muito feliz pois é a oportunidade que eu estava querendo para poder ficar mais tempo em treinamentos com o grupo, já que a Seleção vai se reunir para disputar duas competições diferentes. Vou fazer o possível para garantir o meu espaço. Sei que falta muito para a Copa do Mundo de 2006, mas vou batalhar muito dentro de campo para mostrar que tenho condições de seguir na Seleção?, declarou ele, segundo a sua assessoria de imprensa. Antes da convocação de hoje, Gilberto havia sido chamado para a Copa das Confederações de 2003, Copas América 2004 e para o amistoso contra Hong Kong em fevereiro de 2005. Titular do Hertha Berlim no Campeonato Alemão, Gilberto, marcou seis gols na competição. Neste sábado, a equipe do brasileiro enfrenta o Hannover e ainda tem chances de conquista uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.