Lateral Henrique celebra permanência do técnico Zé Ricardo no Vasco

Os reservas do Vasco perderam para a Portuguesa no último domingo, pelo Campeonato Carioca, mas o assunto no clube continua sendo a permanência do técnico Zé Ricardo. O comandante cruzmaltino recusou uma proposta dos Emirados Árabes Unidos e decidiu ficar no Rio, o que agradou os jogadores do elenco.

+ Zé Ricardo diz que conversa com família pesou em permanência no Vasco

"É muito importante para o Vasco e para o grupo. Eu vi que em seis meses temos seis ou sete derrotas, então é um trabalho que vem sendo feito desde o ano passado", declarou o lateral Henrique. "Sabemos da qualidade dele (Zé Ricardo). Ficamos felizes. Sabíamos que era uma situação individual muito boa para ele. Ele mudou a cara do nosso time."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zé Ricardo recebeu oferta do Al Ahli e chegou a balançar pelos valores envolvidos, mas ouviu uma contraproposta do Vasco e aceitou o desafio de liderar a equipe na Libertadores. Sobre o assunto, Henrique disse que o treinador não comentou com os jogadores. "Não tivemos muito contato, acabamos sabendo mais pelas mídias."

A goleada sofrida para o Jorge Wilstermann, quarta-feira passada, e a derrota para a Portuguesa acenderam o sinal de alerta no Vasco, principalmente pela quantidade de gols de bola parada sofridos pelo time. Henrique garantiu que os próprios jogadores estão se cobrando sobre o assunto.

"Treinamos bastante bola parada. Hoje, tem sido muito utilizada. Acho que é um pouco mais de atenção, cobrança mais dos jogadores ali mesmo", afirmou. "Na hora do gol, nos cobramos. Também me cobro. Acho que precisamos de um pouco mais de comunicação. Temos treinamento."