Lateral Jadílson deixa o Grêmio e acerta volta ao Goiás

"Estou feliz, porque tenho um carinho muito especial pelo Goiás, clube no qual tive muitas alegrias em três anos que trabalhei. Quero dar o meu melhor para ajudar a equipe", disse o jogador por meio de sua assessoria.

Jadílson chega ao Goiás para ocupar a vaga de Júlio César, destaque no último Campeonato Brasileiro e que deve deixar o clube. No Grêmio, o lateral pouco atuou em 2009, sendo preterido por Fábio Santos e Lúcio na posição. A melhor fase do jogador se deu mesmo no clube goiano, pelo qual foi campeão estadual em 2006.

Após se destacar no Goiás, quando já acumulava passagens por CRB, Portuguesa, Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Fluminense, Paraná e até o japonês Consadole Sapporo, Jadílson se transferiu para o São Paulo. Lá, foi campeão brasileiro em 2007, mas estava em baixa e foi emprestado ao Cruzeiro em 2008.