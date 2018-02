Lateral Jean, ex-Flu, revela que foi procurado pelo Vasco O lateral-esquerdo Jean, que atuou em 2006 pelo Fluminense, revelou nesta sexta-feira que foi procurado por um representante do Vasco. Atualmente sem clube, o jogador festejou a possibilidade de voltar ao Rio, principalmente para atuar pelo Vasco, considerado por ele um dos maiores clubes do Brasil. O jogador chegaria a São Januário para ocupar a vaga de Diego, que se transferiu para o Goiás. ?Com certeza vai ser um orgulho poder estar no Rio. Será um prazer jogar no Vasco. Recebi um telefonema de um representante do Vasco, que me ligou e perguntou do meu interesse em atuar pelo clube?, contou Jean. ?Disse que adoraria e ele afirmou que me ligaria para dar uma resposta. Estou esperando.? Fora da decisão da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual do Rio, o grupo vascaíno está treinando em tempo integral. Nesta sexta, o destaque do grupo foi o artilheiro Romário, que participou intensamente de toda movimentação e não teve privilégios ante os demais atletas. ?Um jogador de 41 anos, não fica difícil conversar com ele. Não tem muito que convencer", disse o preparador físico do time, Alexandre Mendes, em relação à fama do craque de não gostar de treinar. "O Romário sabe o que é bom para ele?, garantiu. ?Ele é um atleta especial, não tem limitação e nem problemas no joelho.?