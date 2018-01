Lateral Jonathan deixa o Fluminense e acerta com Atlético-PR para a Libertadores

O Atlético-PR anunciou nesta quinta-feira seu segundo reforço para a Libertadores do ano que vem. Depois de fechar com o atacante Grafite, o clube confirmou mais um experiente jogador para 2017: o lateral-direito Jonathan, que chega após uma passagem apagada pelo Fluminense.

Aos 30 anos, Jonathan é mais uma aposta para a Libertadores, principal objetivo do Atlético-PR no ano que vem. Ele realizou exames médicos no CT do Caju na última quarta-feira e assinou contrato. O tempo de duração e os detalhes financeiros não foram revelados.

"A estrutura aqui é maravilhosa. Já trabalhei com o Paulo (Autuori), que me falou muito bem do Clube. Joguei várias vezes contra o Atlético-PR e a torcida apoia o tempo todo. Espero contribuir com bons jogos", disse ao site atleticano. "O clube faz com que a carreira do jogador fique mais longa e acho que posso ajudar muito com a minha experiência. Voltar a disputar uma Libertadores também será importante."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trabalhar novamente com Paulo Autuori foi decisivo para o lateral aceitar a proposta do Atlético-PR. Os dois estiveram juntos no Cruzeiro, em 2007, e Jonathan lembrou daquela passagem. "Para mim, é o melhor treinador com quem já trabalhei. É um profissional que faz com que o ambiente todo fique feliz e com todos os atletas motivados para trabalhar. Com ele não existe nome, joga quem estiver melhor. É um cara que tem uma qualidade tática muito grande, humano, com uma índole e um caráter espetacular."

Foi justamente no Cruzeiro que Jonathan viveu seu melhor momento. Revelado no clube, ganhou espaço e foi o melhor lateral-direito do Brasileirão de 2009. Dois anos depois, chegou ao Santos e fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2011. A partir daí, no entanto, não manteve o mesmo nível. Negociado com a Inter de Milão, sofreu com a falta de espaço, foi emprestado ao Parma e devolvido, antes de chegar ao Fluminense em 2015.

No clube carioca, teve uma sequência de lesões e também perdeu espaço, tanto que não foi procurado para renovar o contrato, que terminava neste fim de ano. Agora, no Atlético-PR, quer reencontrar seu futebol e, quem sabe, brigar novamente pelo título da Libertadores.

"Já tive a felicidade de participar várias vezes (da Libertadores) e em uma dessas participações, consegui o título. Para mim é motivo de orgulho poder vestir essa camisa e jogar a Libertadores pelo Atlético-PR. Será uma experiência muito bacana. Tenho certeza que o ano de 2017 promete bastante para o clube", projetou.