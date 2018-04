Lateral Jonathan desfalca Cruzeiro por duas semanas

Jonathan disputou toda a partida contra a equipe paulista, e queixou-se de dor. Ele fez exame na quarta-feira, após o treino vespertino. O jogador havia retornado ao time no domingo, depois de recuperar-se de lesão semelhante na coxa esquerda.

Para substituir o titular diante do Internacional, no domingo, Adilson Batista ainda não pode contar com Jancarlos, também lesionado na coxa direita. Assim, Patric - recém-contratado junto ao Benfica - pode fazer sua estreia na equipe.

Outra opção é Diego Renan, lateral-direito de origem, mas que vem atuando pelo lado esquerdo. "Eu estou bem na esquerda e não tenho problema de jogar na direita. Se o Adilson quiser me colocar na direita, estarei à disposição para jogar", disse o jovem jogador.