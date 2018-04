Lateral Juan comemora chance de ter sido reintegrado pelo São Paulo

COTIA - A eliminação na Libertadores, que provocou a dispensa de sete jogadores e algumas mudanças no São Paulo, abriu espaço para que o lateral-esquerdo Juan fosse reintegrado ao elenco. Assim, ele começou a trabalhar com o restante do grupo são-paulino nesta semana e comemora a chance de poder voltar a jogar no clube.

"A sensação é ótima, não podia ser melhor. Estou voltando para um grande clube, onde eu cresci, e a dedicação vai ser grande todos os dias, para mostrar o meu valor", disse Juan, que está sem jogar desde o final do ano passado, quando acabou seu empréstimo ao Santos e teve que retornar para o São Paulo.

Fora dos planos são-paulinos, Juan chegou a ser liberado para procurar outro clube no começo deste ano. Acabou ficando no São Paulo, onde ainda tem contrato, mas estava treinando separadamente. Agora, com as dispensas dos laterais Cortez e Henrique Miranda, ele teve a chance de ser reintegrado ao elenco.

Durante os primeiros meses do ano, Juan cumpriu uma programação especial de treinos no São Paulo e, mesmo sem fazer parte do grupo, manteve a forma física. Assim, estava pronto para receber a chance que teve agora, quando se junta ao elenco para disputar a posição de titular com o lateral-esquerdo Carleto.

Para ajudar nesse retorno, Juan conta com o fato de já ter trabalhado com o técnico Ney Franco no Flamengo. "É muito bom. Ele me conhece bem, sabe da minha personalidade e de como eu gosto de jogar. É mais um fator que dá prazer de trabalhar aqui no São Paulo", avisou o lateral, que já passou também por Fluminense.