Lateral Júnior César deixa o Flu Após o meia Petkovic desistir de vestir a camisa do Fluminense para jogar no futebol árabe, hoje foi a vez do lateral-esquerdo Júnior César se despedir do clube. Ele acertou contrato com o Santos Laguna, do México, por um período de um ano, com opção de prorrogá-lo por mais dois. Revelado nas categorias de base do Fluminense, Júnior César vai às Laranjeiras na sexta-feira para se despedir dos ex-companheiros e funcionários do clube. "A negociação foi feita em comum acordo com a diretoria tricolor e tenho a certeza de que as portas vão continuar abertas para mim. Não podia deixar passar uma oportunidade de jogar no futebol europeu", declarou. A diretoria do Fluminense negocia com o meia Canindé, que jogou o Campeonato Brasileiro de 2004 pelo Paraná.