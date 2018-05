Lateral Leandro espera 'ano maravilhoso' no Atlético-MG

Com um discurso positivo, Leandro negou até que o fato de ter jogado pelo arquirrival Cruzeiro possa atrapalhar a sua passagem no Atlético. "Fui feliz lá", admitiu o lateral, que estava no Vitória. "Mas já faz bastante tempo que eu passei pelo Cruzeiro, e agora é trabalhar para dar tudo certo também agora do outro lado, no Atlético."

Para ter sucesso em 2010, Leandro acredita que seja importante realizar uma boa pré-temporada no início do ano. "Temos que fazer uma pré-temporada forte para não ter nenhuma dificuldade durante a competição do ano que vem", comentou. "É curtir bastante as férias porque com certeza em janeiro o bicho vai pegar", brincou o jogador de 30 anos.

No Atlético, ele será comandado pelo recém-contratado Vanderlei Luxemburgo. No entanto, Leandro revelou que sua contratação foi pedida por Celso Roth, que caiu após a última rodada do Brasileirão. Por isso, chegou a duvidar que iria para o clube atleticano. "Eu fiquei até com medo, quando o antigo treinador pediu e depois ele caiu. Falei: ''e agora?''", lembrou.