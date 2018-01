Lateral Léo é cortado da seleção O lateral esquerdo Léo, do Santos, foi cortado da Seleção Brasileira de Futebol, devido à contusão no tornozelo direito. Léo se machucou depois de dividida com o jogador Simão, do São Caetano, no jogo de ontem pelo Campeonato Paulista. O jogador começou o tratamento, ainda no vestiário de São Caetano do Sul e passou a madrugada acompanhado pelos médicos do Santos, que tentavam recuperá-lo a tempo da apresentação dos convocados pelo técnico Leão, na noite de hoje. Apesar de todo o esforço e do otimismo do lateral, o médico do Santos, Carlos Braga, acabou confirmando o corte do jogador, em fax enviado na manhã de hoje ao Departamento Médico da Seleção. A situação enfrentada por Léo é semelhante à do jogador santista Robert que, depois de convocado para o último jogo da Seleção, acabou fraturando a costela em jogo pelo Campeonato Paulista, às vésperas da apresentação. Robert foi convocado novamente e, desta vez, se apresentará à Seleção Brasileira.