Lateral Lúcio mostra ansiedade para estrear no Grêmio

"Vou dormir pensando em jogar, porque tenho que estar preparado para, no mínimo, estar no banco de reservas", afirmou o jogador. Lúcio treinou no lugar de Bruno Collaço em alguns momentos da atividade, mas não deve ser titular no domingo.

Mesmo sem estar preparado para jogar 90 minutos, Lúcio disse que espera entrar em campo contra o Botafogo. "Se eu me sentir cansado durante a partida, certamente não terei vergonha de pedir para sair. Quero estar pronto para o jogo inteiro até a partida contra o Vitória", prometeu.

A partida contra o time baiano será disputada na próxima rodada, no dia 5, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre.