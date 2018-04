Lateral Lúcio sente lesão no ombro e desfalca Grêmio

"O Lúcio está fora, deverá ficar uns dez dias se recuperando, e joga o Bruno Collaço", afirmou Autuori. Mais tarde, o médico do clube, Felipe do Canto, confirmou que Lúcio realmente ficará de fora por duas semanas.

Outra alteração confirmada pelo técnico Paulo Autuori para a partida contra o Náutico é a saída do volante Túlio para a entrada de Mário Fernandes na lateral direita. Assim, Adilson e Fábio Rochemback garantem vaga no meio-campo. "O início deve ser com o Adílson. Mas existe a possibilidade de, neste ou em outros jogos, do Túlio entrar no time", explicou o treinador.

Com as declarações de Paulo Autuori, o Grêmio deve ir a campo no domingo para tentar sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão com: Victor; Mário Fernandes, Rafael Marques, Réver e Bruno Collaço; Fábio Rochemback, Adílson, Tcheco e Souza; Jonas e Maxi López.