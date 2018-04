Lateral Magal e atacante Silvinho são os novos reforços da Ponte Preta

CAMPINAS - Depois de confirmar a saída do meia Everton Santos para o Figueirense, a Ponte Preta oficializou a chegada de mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Magal e o atacante Silvinho são aguardados nos próximos dias em Campinas.

Destaque do Penapolense no último Paulistão, Silvinho não conseguiu ter o mesmo sucesso com a camisa do São Paulo e foi pouco aproveitado no Morumbi. No fim de 2013, a Ponte já havia demonstrado interesse em sua contratação, mas, na época, o técnico Muricy Ramalho barrou a transferência porque o atacante fazia parte de seus planos.

Magal já iniciou os treinamentos com os novos companheiros e aguarda os últimos detalhes para ser anunciado oficialmente pela Ponte, o que deve acontecer na próxima semana. Destaque do Americana (hoje Guaratinguetá) em 2011, o lateral-esquerdo defendeu o Flamengo na temporada seguinte e no ano passado estava na Portuguesa, onde disputou apenas dois jogos.

A diretoria da Ponte continua trabalhando em busca de reforços para o técnico Sidney Moraes, que vem trabalhando com um elenco bastante reduzido devido às inúmeras saídas após o vice-campeonato na Copa Sul-Americana e o rebaixamento no Brasileirão. A lateral esquerda era um dos setores mais carentes, tanto que o volante Fernando Bob vinha atuando improvisado no setor.

A estreia da Ponte no Paulistão está marcada para domingo, contra o Ituano, em local ainda não definido. O Estádio Moisés Lucarelli depende de uma liberação da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira, para poder receber a partida.