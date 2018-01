Lateral Mancini vai jogar na Itália O lateral-direito Mancini, do Atlético Mineiro, autor de 15 gols no Campeonato Brasileiro de 2002, vai jogar no futebol italiano. Segundo informação veiculada nesta quarta-feira pela edição eletrônica do jornal Gazzeta dello Sport, o jogador brasileiro vai defender o Venezia, da 2ª Divisão, por seis meses. Depois deste período, segundo o jornal, o lateral deverá se transferir para o Roma. Na equipe romana, Mancini será o substituto de Cafu, que a partir de julho vai defender o Yokohama Marinos, do Japão.