Lateral Marcão deve ir para o Flu Enquanto a negociação com Romário, do Vasco, parece estar destinada ao fracasso, o Fluminense praticamente acertou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Marcão, do Atlético-PR. O jogador, inclusive, já deu declarações revelando a motivação por atuar na equipe carioca. ?Estamos fazendo contato há algum tempo e tudo foi adiantado. Só falta definirmos detalhes do compromisso, como o tempo que ficarei no Fluminense?, disse Marcão. ?A solução deve sair nesta semana, porque os dois clubes ficaram de conversar e decidir.? Marcão está há dois anos no Atlético-PR e ainda tem contrato por mais um ano - ele quase defendeu o Al-Ittihad no Mundial de Clubes, mas a Fifa impediu sua participação no torneio no Japão. Além do lateral-esquerdo, o Fluminense ainda negocia o retorno do zagueiro Antonio Carlos, que está no Ajaccio, da França.