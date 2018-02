Lateral Marcelo pode estrear no Real Madrid no domingo Contratado em novembro junto ao Fluminense, o lateral-esquerdo Marcelo poderá fazer a sua estréia no Real Madrid neste domingo na partida contra o La Coruña, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador brasileiro é uma das opções do treinador Fabio Capello para suprir a ausência do compatriota Roberto Carlos, que machucou a perna direita no treino de quinta-feira. Marcelo, que já foi convocado por Dunga para a seleção brasileira e custou 6 milhões de euros aos cofres do Real, só ficará sabendo da lista dos jogadores relacionados para a partida no Estádio Riazor neste sábado. Ele disputa a vaga com Raúl Bravo. ?A minha estréia vai acontecer na hora certa. Já estou treinando forte e à disposição do técnico Fabio Capello para quando ele precisar. Só saberei se vou viajar com a delegação depois do treino de amanhã (sábado). Estou treinando forte todos os dias e muito bem adaptado ao clube?, afirmou Marcelo, que usará a camisa 12. Além do lateral brasileiro, o Real Madrid poderá promover as estréias do volante Fernando Gago e do atacante Gonzalo Higuaín, que foram contratados junto ao Boca Juniors e River Plate, respectivamente. A equipe da capital espanhola pagou cerca de 33 milhões de euros pelos jogadores argentinos.