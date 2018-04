Lateral Maxwell renova contrato com o Paris Saint-Germain até 2016

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do lateral-esquerdo brasileiro Maxwell por mais um ano. O jogador de 33 anos tinha vínculo até o fim da atual temporada europeia e assinou um novo compromisso até o meio de 2016. Os detalhes financeiros não foram revelados.

Maxwell chegou ao PSG em janeiro de 2012, contratado junto ao Barcelona. No time francês ganhou espaço e foi titular durante boa parte de sua trajetória até o momento. "Eu estou muito orgulhoso pela confiança depositada em mim pelo presidente Nasser Al-Khelaifi e todo o clube. Eu vou continuar a dar tudo para atingirmos nossos objetivos", declarou.

O próprio mandatário do clube também celebrou a renovação. "Maxwell é um jogador excepcional que contribuiu incrivelmente com o clube desde sua chegada. Nós estamos muito felizes por continuar a aventura com ele por mais um ano no Paris Saint-Germain, o que é natural dado o investimento e seu nível de desempenho."

Maxwell começou nas divisões de base do Cruzeiro, mas fez carreira mesmo na Europa. Depois de se destacar pelo Ajax, passou três anos na Inter de Milão e mais três no Barcelona antes de chegar ao PSG. Pela seleção brasileira, ganhou oportunidades com Luiz Felipe Scolari e disputou a última Copa do Mundo.