Lateral Misso volta ao Botafogo O lateral-esquerdo Misso acertou seu retorno ao Botafogo. O jogador vai se apresentar nesta quinta-feira na sede do clube, em General Severiano, na zona sul do Rio, para se reunir com o presidente do clube, Bebeto de Freitas. Ele deve assinar contrato e se integrará ao elenco alvinegro, em Caio Martins. No treino desta terça-feira, a imprensa não pôde acompanhar, de acordo com a nova regra estabelecida pelo técnico alvinegro Levir Culpi. Os jornalistas só entraram no Estádio de Caio Martins cerca de meia hora depois do início do treinamento e tiveram que ficar na arquibancada. O zagueiro Sandro foi liberado pelos médicos e treinou normalmente. Já o atacante Felipe voltou a sentir dores e continua sob observação. O meia Carlos Alberto se reapresentou e participou normalmente da movimentação. Ele deve conversar com a diretoria nos próximos dias para renegociar seu contrato, que termina em março.