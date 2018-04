Lateral Nei promete não demorar para fazer sua estreia no Vasco

RIO - A indefinição sobre o seu futuro levou o lateral-direito Nei a ser apresentado oficialmente pelo Vasco apenas nesta quarta-feira. Nesse momento, o time de São Januário, o time carioca já disputou três partidas na Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - e, sabendo que precisa recuperar o tempo perdido, o jogador promete entrar em forma rapidamente para ficar à disposição do técnico Gaúcho.

"Começo a temporada agora, mas tenho uma base de força porque estive correndo e fazendo musculação todos os dias. É claro que chego abaixo dos meus companheiros, só que preciso de pouco tempo para ajudar dentro de campo", disse Nei, que assinou contrato por três anos com o Vasco.

O lateral-direito elogiou o elenco do time de São Januário e avaliou que a equipe deve lutar por títulos neste ano. "Nem parece que cheguei no Vasco ontem. Quando cheguei todo mundo veio me abraçar, brincam comigo. O grupo é nota 10. O ambiente aqui é muito bom e isso é fruto das vitórias, da nossa liderança. Temos tudo para fazer um ano muito bom", afirmou.