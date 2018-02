Lateral Paulo César pode voltar sábado O técnico Gallo vai comandar o Santos pela primeira vez no sábado, na partida contra a Internacional de Limeira, marcada para a Vila Belmiro. E vai sofrer aquilo que Oswaldo de Oliveira e Serginho Chulapa sofreram: a grande quantidade de jogadores sem condição de jogo. Mas a situação poderá estar melhor que a de hoje, com a possibilidade de volta de alguns atletas. O lateral-esquerdo Paulo César está liberado pelo departamento médico e está treinando fisicamente, podendo voltar sábado ao time. O volante Fabinho, com fibrose no joelho direito, que foi recentemente operado, está voltando aos treinos físicos e tem uma chance remota de reaparecer. Tcheco está numa situação parecida. Ele teve de ser internado na semana passada por bronco-pneumonia e perdeu bastante massa muscular. Faz atualmente um trabalho físico. Já o lateral-esquerdo Léo continua internado com cálculo renal e está fora do jogo de sábado. O zagueiro Antônio Carlos e o volante Zé Elias continuam fazendo tratamento fisioterápico e treinam fisicamente, mas dificilmente retornarão ao time por conta da falta de ritmo de jogo, pois estão se tratando de contusões desde janeiro.