Lateral Rafinha diz que recebeu propostas de Cruzeiro, Inter e Palmeiras

Um dos grandes alvos dos clubes brasileiros no início deste ano, o lateral Rafinha, do Bayern de Munique, falou nesta quarta-feira sobre ofertas que recebeu. O jogador de 32 anos revelou que teve propostas concretas de três clubes brasileiros: Palmeiras, Internacional e Cruzeiro.

+ Técnico do Barcelona encerra polêmica em torno de Piqué e mira Copa do Rei

+ Lesionado, Radamel Falcao desfalcará o Monaco por três semanas

"De concreto, tive três propostas, uma do Inter, uma do Cruzeiro e uma do Palmeiras. As três foram boas, mas as que chegaram mais perto foram Cruzeiro e Palmeiras. Os dois estavam bem próximos, eram poucas coisas que mudavam a respeito de contrato", declarou em entrevista ao SporTV.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Longe do Brasil desde 2005, Rafinha comentou que sente falta do torcedor brasileiro e celebrou as manifestações que recebeu durante as negociações. "Fiquei feliz pelo carinho e pelo interesse, por tudo que fizeram por mim, porque é uma coisa difícil, depois de tanto tempo de Europa, ainda mais em um clube grande como o Bayern de Munique."

Revelado pelo Coritiba, Rafinha deixou o futebol nacional rumo ao Schalke 04, em 2005. Entre 2010 e 2011, teve uma breve passagem pelo Genoa, antes de voltar à Alemanha, para o Bayern. O lateral decidiu cumprir o contrato com o clube até o fim da temporada, em julho, e não descartou uma volta ao Brasil depois.

"Tenho tempo para pensar, fechou a janela, não tenho que me precipitar, mas não está descartado. Tenho opções maravilhosas aqui na Europa, o próprio Bayern quer renovar meu contrato por mais dois anos. Vamos ver", comentou.