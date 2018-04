Lateral reforça o Americano em SP Reforçado pelo lateral-esquerdo Wederson, o Americano tenta a reabilitação no Torneio Rio-São Paulo, contra o Corinthians, neste sábado, às 16 horas, no Canindé. A equipe de Campos quer apagar a má impressão após a humilhante goleada de 5 a 1, imposta pelo Botafogo, em sua estréia na competição. Wederson ganhou destaque atuando pelo Internacional, no ano passado. O jogador vinha sendo poupado pela diretoria do clube, que tentava negociar seu passe. "Não posso ficar parado, esperando as coisas se resolverem. Estou pronto para entrar em campo e ajudar o Americano a buscar o melhor resultado", explicou o atleta. O técnico Luís Antônio Zaluar optou por manter o time jogando no 3-5-2, depois da vitória sobre o Joinville, pela Copa do Brasil, no meio da semana. O treinador do Americano confessou estar ansioso para enfrentar o Corinthians, já que é um admirador de Carlos Alberto Parreira. A única dúvida de Zaluar para escalar a equipe está no meio-de-campo. O experiente Willian pode ser substituído pelo jovem Andrezinho, que teve seu passe emprestado por seis meses pelo Corinthians. "Ele (Andrezinho) entrou muito bem na equipe contra o Botafogo e pode nos ser muito útil com a sua velocidade. No entanto, Willian é jogador que dá mais experiência ao time. Por isso ainda estou na dúvida", disse o treinador.