Lateral Reinaldo acerta renovação com o São Paulo até 2020

O São Paulo deve anunciar em breve o lateral-esquerdo Reinaldo como reforço do time para 2018. O jogador que estava emprestado à Chapecoense até o fim deste ano já tem acertado um novo vínculo com o clube tricolor até 2020, e deve assinar o contrato nos próximos dias. A informação é do Globo Esporte, e foi confirmada pelo Estado.

Ele é esperado pelo técnico Dorival Junior na reapresentação do elenco para a pré-temporada, no dia 3 de janeiro. O nome do atleta vinha sendo citado há tempos como possível reforço do time tricolor, que buscava soluções para o caso de perder o titular Edimar ou reserva Júnior Tavares.

Por enquanto, a tendência é que os três disputem a vaga na equipe de Dorival, já que Edimar também está garantido no São Paulo e as negociações envolvendo Júnior Tavares, principalmente com o Corinthians, esfriaram.

Reinaldo foi destaque da Chapecoense na temporada, ajudando o time a se classificar para Copa Libertadores. Em 65 partidas, marcou nove vezes e deu 16 assistências. Marcou contra o São Paulo, no empate por 2 a 2 no segundo turno do Brasileiro, e foi bastante vaiado pela torcida tricolor.