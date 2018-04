Lateral renegado volta para dar título de Alagoas ao CRB

Neste século, entretanto, há um equilíbrio de forças que não inclui o CSA. O CRB venceu quatro vezes (sendo três nos últimos quatro anos), enquanto o ASA, de Arapiraca, foi campeão cinco vezes. Vice-campeão nesta temporada, o Coruripe ganhou o Estadual três vezes, a última delas em 2014, quando venceu exatamente o CRB.

O herói do título do CRB este ano foi o lateral-esquerdo Gleidson Souza, que havia saído do clube pelas portas dos fundos durante a Série C do ano passado. Ele voltou em meio ao Alagoano desta temporada, depois de disputar parte da Série A2 do Paulistão pelo Mirassol. Coube a ele faz o segundo gol da vitória na final. Zé Carlos, o "Zé do Gol", havia aberto o placar.

CRB, Coruripe e ASA serão os representantes de Alagoas na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil do ano que vem. O campeão alagoano faz parte da Série B do Brasileirão, pela qual estreia neste sábado, contra o Bragantino, em Maceió.