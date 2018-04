Lateral reserva pode sair do Corinthians pelo valor de Pato

Depois de Alexandre Pato, mais um jogador pode deixar o Corinthians nos próximos dias. O lateral-esquerdo Guilherme Arana está nos planos do Sporting, de Portugal, que pretende oferecer 3 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) por um empréstimo válido por uma temporada, de acordo com o jornal português “O Jogo”.

O curioso é que o valor é o mesmo que o Corinthians recebeu pela venda de Alexandre Pato. Entretanto, vale lembrar que Pato tinha contrato até o fim do ano apenas. O time alvinegro tem apenas 40% dos direitos econômicos do lateral e, inicialmente, não tem planos de liberá-lo, embora ele seja apenas reserva de Uendel.

O clube teve uma situação parecida na lateral-direita, quando aceitou liberar Edilson para o Grêmio e ficou apenas com Fagner e Léo Príncipe para a posição. Tanto Tite como Cristóvão Borges pediram a contratação de um outro jogador para a posição, algo que não aconteceu ainda. Arana tem 24 jogos pelo profissional do Corinthians e marcou dois gols. Nesta temporada, fez oito jogos, sendo apenas um no Brasileiro, ainda sob o comando de Tite.

Em relação a reforços, Cristóvão deixou claro que ainda espera por jogadores, mas diz não ter pressa. “Temos uma lista de jogadores que estamos analisando. Já tivemos urgência, mas não é o caso agora. Para contratar, tem de analisar bem para a margem de erro ser menor. Queremos um perfil que possa nos ajudar e não falamos em nome porque dificulta a negociação.