Lateral Ruy pode deixar o Botafogo Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo pode perder o lateral-direito Ruy. O atleta disse nesta quarta-feira ter recebido propostas do Atlético-PR, a pedido do técnico Levir Culpi, e de um grande clube de São Paulo, cujo nome não foi revelado. No entanto, ele quer permanecer no clube carioca para ajudá-lo a fugir da zona de rebaixamento no Nacional. "Acho que o momento é complicado e não queria abandonar o barco desta maneira. Em pouco tempo criei uma grande identificação com o Botafogo e sua torcida. Mas eu sou um profissional e tenho que ficar atento às oportunidades que aparecem", disse Ruy, que vai atuar no confronto com o Paraná, sábado, no Estádio Pinheirão, em Curitiba.