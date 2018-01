Lateral santista suspenso por 120 dias A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu nesta segunda-feira o lateral Michel, do Santos, por 120 dias. O jogador foi pego no exame antidoping por uso de maconha. Ele atuou na vitória por 3 a 2, do Santos, sobre o São Paulo, pelo Torneio Rio-São Paulo, no dia 7, e foi sorteado para o exame. Na urina do jogador foi detectada a substância canabinóides. O julgamento, que era para ter acontecido na segunda-feira passada, não é definitivo. Cabe ao Santos recorrer da decisão ao STJD e aguardar nova definição.