Lateral suíço da Juventus tem alta hospitalar após problema respiratório

Lichtsteiner teve de ser substituído no intervalo do duelo com o Fronsione, válido pelo Campeonato Italiano, foi levado para um hospital de Turim e passou a noite no local, recebendo alta nesta quinta. "Foi mantido sob observação durante todo a noite e liberado nesta manhã depois que os sintomas desapareceram", explicou o clube.

O lateral suíço não treinou nesta quinta-feira e a Juventus acrescentou ser "pouco provável" que o jogador, de 31 anos, esteja disponível para o duelo do próximo sábado contra o Napoli, fora de casa.

A partida da última quarta terminou em 1 a 1 após Leonardo Blanchard marcar nos acréscimos o gol do empate do Frosinone, o lanterna do Campeonato Italiano com apenas um ponto - a Juventus realiza campanha decepcionante e está apenas na 13ª posição, com cinco.