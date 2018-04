Lateral Tony desfalca Grêmio por duas semanas

Tony sofreu uma torção no tornozelo esquerdo em um choque Alex Telles durante o treino de quarta. Com fortes dores, ele precisou deixar o gramado do Olímpico na maca. O problema físico foi confirmado nesta quinta.

O lateral ficará afastado por duas semanas, período em que desfalcará o Grêmio nos jogos contra Náutico, Santos, Vitória e São Paulo. Se cumprir o prazo de recuperação, Tony deverá voltar ao time na partida contra o Atlético Mineiro no dia 12 de junho, antes da interrupção do campeonato por causa do início da Copa das Confederações.

Enquanto o lateral iniciava tratamento no departamento médico, ao lado do volante Adriano e do meia Jean Deretti, os demais jogadores do elenco faziam um treino de fundamentos no gramado do olímpico. Luxemburgo deu atenção espacial a cruzamentos da linha de fundo e finalizações.

Nesta sexta, o time fará mais um treino visando a estreia, contra o Náutico, domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.