Lateral Trippier sofre lesão e desfalca a Inglaterra nas Eliminatórias

A Inglaterra ganhou um desfalque de última hora para as próximas duas partidas pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. O lateral-direito do Tottenham, Kieran Trippier, sofreu uma lesão e foi cortado da seleção que vai encarar Malta, nesta sexta-feira, fora de casa, e Eslováquia, segunda que vem, em Wembley.

O anúncio do corte de Trippier aconteceu nesta quinta-feira. De acordo com a Associação de Futebol da Inglaterra (FA), o jogador de 26 anos se apresentou à seleção já com um problema no tornozelo. A expectativa era de que se recuperasse, mas isso não aconteceu a tempo de reforçar o país.

"O único jogador que não participou do treino (desta quinta) foi Kieran Trippier, que deixou a concentração e retornou ao Tottenham. O lateral-direito não treinou durante toda a semana, enquanto continua a se recuperar de uma lesão sofrida quando atuava pelo seu time", explicou a FA.

A entidade não especificou a previsão de afastamento para Trippier, mas a recuperação do jogador pode abrir espaço para o novo reforço do Tottenham. Afinal, nesta quinta-feira o time londrino anunciou a contratação de outro lateral-direito, o marfinense Serge Aurier, junto ao Paris Saint-Germain.