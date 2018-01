Lateral vai reforçar o Boca Juniors Bicampeão da Libertadores - em 2000 e 2001 - o Boca Juniors iniciou o ano com bons resultados, mas vem caindo de produção, num momento perigoso do ano. Para a partida contra o Paysandu, nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Libertadores, o técnico Carlos Bianchi terá o retorno do lateral-direito Hugo Ibarra, recuperado de uma lesão. Em compensação, perdeu o atacante Raul Estévez. Um destaques do time no campeonato argentino, Estévez se contundiu na rodada do final de semana e está fora. Diante disso, apesar das atuações irregulares, o treinador decidiu confirmar a dupla Schelotto e Delgado no ataque. O juvenil Carlos Tévez, destaque do Boca nas últimas partidas, vai ficar como opção no banco. A equipe deve jogar com Abbondanzieri; Ibarra, Burdisso, Crosa e Clemente Rodríguez; Battaglia, Cascini, Cagna e Matías Donnet; Guillermo Schelotto e Delgado. Técnico: Carlos Bianchi. O jogo será dirigido pelo árbitro paraguaio Carlos Amarilla e começa às 21h10 (de Brasília).