Lateral Van Bronckhorst troca o Barcelona pelo Feyenoord

O lateral-esquerdo holandês Giovanni van Bronckhorst deixou o Barcelona e assinou contrato, nesta quarta-feira, com o Feyenoord, clube no qual começou sua carreira. O Barcelona informou que Van Bronckhorst, de 32 anos, renovou seu compromisso com o clube até 2008, mas existia uma cláusula pela qual poderia ser liberado se recebesse uma proposta do Feyenoord. O holandês jogou as quatro últimas temporadas com a equipe treinada por seu compatriota Frank Rijkaard e conquistou uma Liga dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis e duas Supercopas da Espanha. Nascido em 5 de maio de 1975 em Roterdã, Van Bronchkorst começou a carreira no Feyenoord, que o cedeu ao RKC Waalwijk, antes de voltar para o time de sua cidade natal, onde jogou quatro temporadas e ganhou duas taças holandesas. Em 1998 jogou pelo Glasgow Rangers (2 campeonatos) e em 2001 estreou no Arsenal, clube com o qual conquistou um Campeonato Inglês e duas Copa da Liga Inglesa, mas quase não teve continuidade devido a uma lesão. Em 2003 foi cedido ao Barcelona, onde disputou a posição de titular na lateral-esquerda com o brasileiro Sylvinho, que agora deve ter mais oportunidades entre os titulares do clube catalão. No Barça, Gio, como era conhecido pelos torcedores, atuou em 105 partidas do Campeonato Espanhol (5 gols) e 30 jogos na Liga dos Campeões. A saída do holandês é a primeira de um jogador ainda ligado à equipe, depois que o atacante argentino Javier Saviola deixou o time espanhol após o fim do contrato. Nos próximos dias também deve ser resolvido o futuro do meia brasileiro Thiago Motta, depois que o clube disse que o jogador não faz parte dos seus planos para o futuro. A situação do atacante francês Ludovic Giuly, que negocia com o Mônaco, também deve ser definida. O Barcelona procura um lateral-esquerdo e tem o francês Eric Abidal (Olympique de Lyon) como a mais provável contratação, pois agora a equipe conta apenas com Sylvinho para a posição.