Lateral vira problema no Botafogo A fase do Botafogo não é nada boa. Com excesso de atacantes contundidos, agora foi a vez do lateral-direito Ruy e de seu reserva imediato Rodrigo Fernandes se machucarem. Os dois sentiram o problema durante o treino coletivo realizado nesta quinta-feira, em Angra dos Reis - ambos torceram o tornozelo direito. De acordo com os médicos do clube, a tendência é que Rodrigo Fernandes se recupere para enfrentar o Paraná, adversário direto na luta contra o rebaixamento, domingo, em Caio Martins. Caso os dois laterais sejam vetados, o experiente Valdo vai ser improvisado no setor.