Lateral Wellington Silva deixa o Fluminense e acerta com o Bahia

O Bahia definitivamente não está economizando na montagem do elenco para a volta à Série A do Campeonato Brasileiro e anunciou mais dois reforços. O principal deles é o lateral-direito Wellington Silva, titular durante toda a campanha do Fluminense no último Brasileirão.

Wellington Silva tem 28 anos e chega ao clube por empréstimo até dezembro. Titular absoluto do Fluminense no ano passado, chegou a viver bons momentos, mas foi muito criticado pela torcida na queda da equipe na reta final do Brasileirão. Talvez por isso, o time carioca não tenha se esforçado muito para mantê-lo no elenco.

MAIS DOIS - Sejam bem-vindos ao verdadeiro gigante do Nordeste, Zé e Wellington. Saiba tudo sobre a dupla em https://t.co/sRZ83STIr4 pic.twitter.com/SbDFz5dw6C — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 6 de janeiro de 2017

Formado nas divisões de base do Grêmio, Wellington Silva se destacou com a camisa do Madureira no Campeonato Carioca de 2011 e, por isso, foi contratado por empréstimo pelo Flamengo. Em 2013, acertou com o Fluminense. De lá para cá, deixou o Rio em somente uma oportunidade, emprestado ao Internacional, em 2014.

Além dele, o Bahia anunciou a contratação do meia Zé Rafael, um dos destaques da boa campanha do Londrina na última Série B. Anteriormente, o clube já havia acertado com nomes como os de Pablo Armero, ex-Palmeiras, Matheus Reis, ex-São Paulo, Gustavo, ex-Corinthians, e Diego Rosa, que estava no futebol japonês.