Lattari ainda estuda convite do Fla O vice-presidente geral do Flamengo, Radamés Lattari, deve decidir nos próximos dias se aceita ou não o cargo de gerente de Futebol remunerado do clube. Ele considera instável a função, porque depende de bons resultados dentro de campo, além de ser obrigado a deixar o emprego na Confederação Brasileira de Vôlei. "Tenho que pesar os prós e contras. Não posso trocar algo certo pelo duvidoso, embora seja um desafio e gosto disso", afirmou Radamés. Com relação ao novo treinador do Flamengo, a decisão deve ocorrer na próxima semana. O nome de Tite já foi descartado. Ricardo Gomes está ligado à seleção brasileira sub-23 e sua liberação é muito difícil. Com isso, Oswaldo de Oliveira e Nelsinho Baptista ganham força na Gávea. Empréstimo - O lateral-esquerdo Athirson se reuniu hoje com o empresário Léo Rabello, designado pelo Flamengo para negociar com a Juventus (Itália) a prorrogação do empréstimo do jogador. O tema do encontro foi a reunião da última sexta-feira entre os representantes de cada clube, em Turim. Athirson tem vínculo com o Rubro-Negro até o dia 30 de junho. "O contrato seria prorrogado por mais um ano. Só estamos esperando a resposta da Juventus, que deve ser até o dia 20 de abril", afirmou Rabello, destacando que a negociação será facilitada pelo fato de os clubes europeus não terem tradição de realizar negociações durante a temporada, que inicia em junho.