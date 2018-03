Lattari desiste da presidência do Fla Radamés Lattari, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei masculino entre 1997 e 2000 e candidato de Zico à presidência do Flamengo, desistiu de concorrer ao cargo, justificando que "um só dirigente não tem condições de resolver a crise que o clube enfrenta", a mais grave em 106 anos de vida. Lattari, de 45 anos, disse ainda que era uma honra ser indicado por Zico, um dos maiores atletas que já passaram pela história do futebol brasileiro. Sobre o Flamengo, ele comentou que o clube precisa de uma radical mudança de rumo, com apoio dos sócios e investidores para se recuperar.